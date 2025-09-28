Mori ryshfet rreth 38 milionë dollarë, dënohet me vdekje ish-ministri i Bujqësisë në Kinë
Ish-ministri i Bujqësisë dhe Çështjeve Rurale i Kinës, Tang Renjian u dënua me një dënim me vdekje me kusht, për ryshfet nga një gjykatë në provincën Jilin.
Lajmin e raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua.
Tang mori ryshfete, duke përfshirë para dhe pasuri të paluajtshme, me vlerë më shumë se 268 milionë juanë (37.6 milionë dollarë) në pozicione të ndryshme që mbajti nga viti 2007 deri në vitin 2024, raportoi Xinhua.
Gjykata e Changchun pezulloi dënimin e tij me vdekje për dy vjet, duke vënë në dukje se ai i rrëfeu krimet e tij.
Partia Komuniste e Kinës e përjashtoi Tang në nëntor 2024, gjashtë muaj pasi ai ishte subjekt i një hetimi nga komisioni antikorrupsion dhe u shkarkua nga posti i tij.
Hetimi ndaj Tang pasoi hetime të ngjashme ndaj Ministrit të Mbrojtjes Li Shangfu dhe paraardhësit të tij Wei Fenghe.
Tang shërbeu si guvernator i provincës perëndimore të Gansu nga viti 2017 deri në vitin 2020 përpara se të merrte detyrën e ministrit të bujqësisë dhe çështjeve rurale.
Në janar, presidenti kinez Xi Jinping tha se korrupsioni ishte kërcënimi më i madh për Partinë Komuniste të Kinës dhe se vazhdonte të rritej.