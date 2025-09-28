Borë në Zvicër e Itali, ulja e temperaturave sjell reshjet e para në zonat malore
Zonat malore të Zvicrës janë mbuluar nga bora të shtunën, duke shkaktuar vështirësi në trafikun rrugor.
Në Betmeralp, kantoni Valis dhe në Grindelvald, kantoni i Bernës, qytetarët u zgjuan me një peizazh të bardhë dhe shumë borë.
Sipas “Meteo Schweiz”, kufiri i lartësisë ku ka rënë borë luhatet midis 1800 dhe 2100 metrave. Në Alpet perëndimore dhe jugore pati deri në 50 centimetra borë.
Kalimi i rrugës së Gotardit u mbyll në të dyja drejtimet. Po ashtu, rrugët Tifenbah–Gletç dhe Vasen–Meiringen mbeten të mbyllura për shkak të reshjeve.
Ndërsa në male bie borë, në zonat e ulëta të Zvicrës bie shi.
Po ashtu edhe në zonat malore të Italisë bora ka zbardhur qyetzat. Reshjet e para u regjistruan në Çervinia, duke i habitur turistët dhe banorët me një peizazh përrallor.
Brenda pak orësh, shiu u shndërrua në copa të bardha, disa prej të cilave ishin të mëdha, duke mbuluar luginën dhe majat përreth.
Temperaturat zbritën në rreth 0°C dhe peizazhi alpin mori shkëlqimin e tij dimëror shumë herët, duke ofruar imazhe spektakolare që shënojnë simbolikisht fillimin e sezonit të ftohtë në male.