Mjekët në Zelandën e Re heqin dhjetëra magnete nga zorrët e një 13-vjeçari
Një djalë 13-vjeçar nga Zelanda e Re gëlltiti deri në 100 magnete të fuqishëm që i bleu në internet, duke shkaktuar vdekjen e një pjese të zorrëve të tij.
Djali vuajti nga dhimbje barku për katër ditë para se të dërgohej në spital në një qytet të Ishullit të Veriut.
Atje, mjekët zbuluan se ai kishte gëlltitur rreth 80 deri në 100 magnete neodimi me përmasa 5 me 2 milimetra rreth një javë më parë, raportoi spitali në New Zealand Medical Journal.
Rrezet X treguan se magnetet ishin grumbulluar në katër vija të drejta brenda zorrëve të fëmijës. Ato ishin të vendosura në pjesë të ndara të zorrëve dhe ishin ngjitur së bashku nga forcat magnetike.
Mjekët thanë se presioni nga magnetët kishte shkaktuar nekrozë në katër zona të zorrës dhe cekumit të djalit, i cili është pjesë e zorrës së trashë. Kirurgët ndërhynë për të hequr indin e vdekur dhe për të rimarrë magnetët.
Djali ishte në gjendje të kthehej në shtëpi pas tetë ditësh në spital. Ndërhyrja kirurgjikale për të gëlltitur magnetë mund të çojë në ndërlikime më vonë në jetë, të tilla si bllokim i zorrëve ose dhimbje kronike, thanë ata.
13-vjeçari bleu magnetët nga platforma Temu. Magnetët e këtij lloji janë ndaluar në Zelandën e Re që nga janari i vitit 2013 sepse fëmijët i gëlltisin lehtë nga kurioziteti ose sepse mbahen si bizhuteri.
Temu tha se kishte nisur një hetim për të siguruar që përputhet me kërkesat e sigurisë së Zelandës së Re.