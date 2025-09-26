Ministrja ekuadoriane për "mafien shqiptare" në OKB: Në një rang me "kartelin e Sinaloas", janë kërcënim global
Kartelet shqiptare në Amerikën Latine kanë marrë vëmendjen e botës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ka qenë Ministrja e Punëve të Jashtme të Ekuadorit, Gabriela Sommerfeld e cila i ka përmendur me emër kartelet shqiptare bashke me ato meksikane 'Sinaloa' dhe 'Jalisco Nueva Generación'
Mediat e huaja shkruajnë se Sommerfeld bëri thirrje për reformë të sistemit shumëpalësh për të adresuar sfidat reale me të cilat përballen vendet në zhvillim, veçanërisht kërcënimin e krimit të organizuar transnacional si një rrezik për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare .
“Multilateralizmi duhet të evoluojë për t'iu përgjigjur kërkesave aktuale të njerëzve dhe për t'u përballur me kërcënimet e reja”, tha Sommerfeld, i cili përfaqësoi Presidentin Daniel Noboa në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Sommerfeld argumentoi se: Koncepti i paqes dhe sigurisë ndërkombëtare duhet të zgjerohet për të përfshirë krimin e organizuar transnacional , një fenomen që minon qeverisjen, nxit korrupsionin, përjetëson dhunën dhe gërryen perspektivat për progres.
"Këto organizata shkaktojnë pasoja ekonomike, politike dhe sociale të ngjashme me ato të konflikteve të armatosura ndërkombëtare. Nuk po flasim për bandat lokale, por përkundrazi për rrjetet dhe zinxhirët logjistikë ndërkombëtarë që lëvizin mijëra ton drogë, shfrytëzojnë minierat ilegale, trafikojnë armë, njerëz dhe madje edhe organe njerëzore", denoncoi ajo nga Nju Jorku.
Sommerfeld theksoi se Presidenti Noboa e shpalli Ekuadorin një "konflikt të armatosur jo-ndërkombëtar" në fillim të vitit 2024, me qëllim frenimin e përshkallëzimit të paparë të dhunës së lidhur me krimin e organizuar. Ky vendim çoi në klasifikimin e bandave kriminale si grupe terroriste, duke përfshirë organizatat e lidhura me kartelet meksikane Sinaloa dhe Jalisco Nueva Generación dhe mafian shqiptare në Evropë.
"Pa e kërkuar, për shkak të afërsisë me vendet kryesore prodhuese të kokainës në botë, Ekuadori është në vijën e parë të betejës kundër krimit të organizuar transnacional dhe po zhvillon një luftë ekzistenciale kundër narkoterrorizmit ", tha zyrtarja.
Ministrja deklaroi gjithashtu se vendi ka bërë përpjekje dhe burime të jashtëzakonshme për të mbrojtur sigurinë dhe për t'i vënë qytetarët në vend të parë, duke arritur një rekord prej 294 tonësh konfiskimesh droge në vitin 2023.
Sommerfeld përmendi gjithashtu referendumin e promovuar nga kreu i shtetit për të reformuar Kushtetutën, i cili përfshin mundësinë e lejimit të krijimit të bazave ushtarake të huaja.
"Reforma do t'u lejojë vendeve të tjera të ofrojnë pika strategjike që mund të përdoren për të kontrolluar dhe monitoruar aktivitetet kriminale në dobi të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare," tha ajo.
Ajo u prit në sallat e OKB-së nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres dhe më pas zhvilloi takime me përfaqësues të Paraguait, bllokut evropian, dhe mori pjesë në takimin e SHBA-së të quajtur "Shpërbërja e Organizatave Kriminale Transnacionale në Hemisferën Perëndimore".