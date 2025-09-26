LEXO PA REKLAMA!

Ngjarje e rëndë në Delvinë! Farmacisti godet mjekun për shkak të detyrës

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 12:31
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Delvinë ditën e sotme, ku një farmacisti dhe një mjek janë përfshirë në një konflikt.

Sipas policisë, farmacisti ka goditur me shpullë mjekun gjatë një konflikti për shkak të punës . Farmacisti është proceduar teksa hetimet mbi ngjarjen vijojnë.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Delvinë referuan materialet në Prokurori dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin D. M., 24 vjeç, me profesion farmacist, pasi dyshohet se për shkak të detyrës, ka goditur me pëllëmbë në fytyrë shtetasin Th. Ç., 68 vjeç, me profesion mjek.

