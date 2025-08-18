LEXO PA REKLAMA!

Mikrofoni regjistron bisedën Trump-Macron: Putini do një marrëveshje për mua...!

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 22:37
Bota

Mikrofoni regjistron bisedën Trump-Macron: Putini do një

Mikrofoni i ndezur regjistroi presidentin amerikan Trump duke i thënë presidentit francez se mendon që Putini "dëshiron të bëjë një marrëveshje për mua".

Kit Maher i CNN në Shtëpinë e Bardhë raportoi se para takimit shumëpalësh, Presidenti Donald Trump u kap në një mikrofon duke thënë se Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron të arrijë një zgjidhje për luftën për të.

«Mendoj se ai dëshiron të bëjë një marrëveshje», i pëshpëriti Trump Presidentit Francez Emmanuel Macron në Dhomën Lindore. 

«Mendoj se ai dëshiron të bëjë një marrëveshje për mua, e kupton këtë? Sado e çmendur të tingëllojë».

Trump dëgjohet gjithashtu duke folur për organizimin e një takimi trepalësh midis Putinit dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, të cilin Trump ka thënë publikisht se beson se do të ndodhë.

