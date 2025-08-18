Mikrofoni regjistron bisedën Trump-Macron: Putini do një marrëveshje për mua...!
Mikrofoni i ndezur regjistroi presidentin amerikan Trump duke i thënë presidentit francez se mendon që Putini "dëshiron të bëjë një marrëveshje për mua".
Kit Maher i CNN në Shtëpinë e Bardhë raportoi se para takimit shumëpalësh, Presidenti Donald Trump u kap në një mikrofon duke thënë se Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron të arrijë një zgjidhje për luftën për të.
«Mendoj se ai dëshiron të bëjë një marrëveshje», i pëshpëriti Trump Presidentit Francez Emmanuel Macron në Dhomën Lindore.
«Mendoj se ai dëshiron të bëjë një marrëveshje për mua, e kupton këtë? Sado e çmendur të tingëllojë».
Trump dëgjohet gjithashtu duke folur për organizimin e një takimi trepalësh midis Putinit dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, të cilin Trump ka thënë publikisht se beson se do të ndodhë.