Kush është Melissa Said? Influencuesja braziliane e akuzuar si mbretëreshë e drogës
Influencuesja braziliane Melissa Said, 23 vjeç, u arrestua më 23 tetor 2025, në Salvador, Bahia, pas një operacioni policor që përfshinte kontrollin e pesë pronave.
Ajo ka më shumë se 376,000 ndjekës në Instagram. Said ishte bërë një figurë e njohur për ndarjen e përmbajtjes joshëse me bikini, pirjen e duhanit të marihuanës dhe promovimin e produkteve të kanabisit. Autoritetet e akuzojnë atë për drejtimin e një rrjeti trafikimi droge midis Bahias dhe Sao Paulos, megjithëse ajo i mohon akuzat dhe e quan arrestimin e saj “një turp”.
Pas arrestimit të saj, Melissa Said deklaroi se “askush në botë nuk duhet të arrestohet për pirjen e duhanit të marijuanës”. Ajo mohoi të ishte një trafikante droge ose udhëheqëse e një rrjeti trafikimi droge dhe tha se përmbajtja e saj në mediat sociale synon vetëm të promovojë përdorimin rekreativ të kanabisit . Avokimi i saj publik ka gjeneruar debat rreth rolit të ndikuesve në promovimin e sjelljes së paligjshme, veçanërisht kur lidhet me aktivitetin kriminal.
Operacioni “Erva Afetiva”, i quajtur sipas llogarisë së saj në Instagram, u krye nga Policia Civile e Bahias. Gjatë bastisjeve, u sekuestruan rreth tre paund kanabis skunk , gjysmë paundi hashash, sasi të vogla marihuane, peshore dixhitale, qese plastike, telefona celularë, karta bankare dhe dy automjete që dyshohet se janë përdorur në aktivitete të paligjshme. Said u gjet e fshehur në shtëpinë e një miku dhe të paktën katër persona të tjerë u arrestuan gjatë operacionit.
Përveç postimeve të saj joshëse, Said akuzohet se u ka mësuar ndjekësve të saj se si t’i shmangen kontrolleve të policisë dhe të shpërndajnë pako me marijuanë në publik. Autoritetet besojnë se ajo lehtësoi kontaktin me blerësit përmes rrjeteve sociale dhe promovoi metoda për shpërndarjen e produkteve të paligjshme në rrugë.
Hetimi ndaj Melissa Said filloi në vitin 2024, kur ajo u kap me drogë në një aeroport. Që atëherë, lëvizjet e saj financiare dhe postimet dixhitale janë gjurmuar. Ajo u mor në pyetje nga një njësi anti-drogë dhe iu nënshtrua ekzaminimeve mjeko-ligjore.