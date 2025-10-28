KPA pushon çështjen ndaj prokurorit Elidon Hysenaj, mbetet në fuqi konfirmimi në detyrë
Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) ka shpallur këtë të martë vendimin për pushimin e çështjes së vetingut ndaj prokurorit të Tiranës, Elidon Hysenaj, duke bërë kështu që të mbetet në fuqi konfirmi i tij në detyrë i dhënë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK).
Pushimi i çështjes vjen pas kërkimit përfundimtar të drejtuesit të SPAK, Altin Dumani, për lënien në fuqi të vendimit për konfirmimin e prokurorit Hysenaj.
Ankimi ndaj konfirmimit të prokurorit Hysenaj u ushtrua bazuar në gjetjet për qëndrime të subjektit në dakordësimin për kërkesat e palëve në proceset penale, lidhur me zëvendësimin e masave të tyre në tre çështje.
Pasi drejtuesi i SPAK konsultoi edhe informacionet e institucioneve ligjzbatuese, vlerësoi se gjetjet e konstatuara nuk mund të justifikojnë penalizimin e subjektit të rivlerësimit e për rrjedhojë, u kërkua lënia në fuqi e konfirmimit në detyrë.
Prokurori Elidon Hysenaj dhe përfaqësuesja e tij ligjore, avokatja Romina Zano shprehën dakordësi me kërkimin e drejtuesit të SPAK, duke cilësuar të drejtë.
Bazuar në kërkimin përfundimtar të drejtuesit të SPAK, Kolegji konstatoi se evidentohet mungesa e interesit të ligjshëm nga ankuesi dhe për rrjedhojë, konkludoi se nuk ka më lëndë procedural për të vijuar gjykimin e çështjes. Sipas KPA, në këto kushte, pasoja e vetme ligjore procedurale, është pushimi i çështjes.
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i verifikoi gjatë hetimit administrativ informacionet e klasifikuara lidhur me prokurorin Elidon Hysenaj dhe nuk gjeti probleme penalizuese, duke e konfirmuar këtë subjekt rivlerësimi më 9 tetor të vitit 2023. Kjo vendimmarrje u ankimua nga Komisioneri Publik, Florian Ballhysa, i cili kërkoi që të verifikohen të dhënat e klasifikuara e të trajtohen lidhur me dakordësimin e subjektit për kërkimet e të hetuarve për lehtësimin e masave të sigurimit ndaj tyre – të dhëna që u çmuan nga drejtuesi i SPAK, të pamjaftueshme për penalizim.