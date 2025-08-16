LEXO PA REKLAMA!

Lexuesja e buzëve zbulon planin sekret: Jam këtu për të ndihmuar! Çfarë bisedaun larg mikrofonave Trump dhe Putin në Alaskë

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 11:26
Bota
Një bisedë e padëgjuar midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe Presidentit rus Vladimir Putin është zbuluar nga një eksperte e leximit të buzëve, duke hedhur dritë mbi premtime të mundshme për përfundimin e luftës në Ukrainë.

Takimi mes liderëve ndodhi në Bazën Ajrore Amerikane në Ankorag, Alaska, më 15 gusht, në një samit të paprecedentë për krizën ukrainase.

Lexuesja e buzëve mjeko-ligjore, Nicola Hickling, ka zbuluar tani se çfarë thanë liderët kur përshëndetën njëri-tjetrin në aeroport.

Sytë e botës ishin te momenti kur Putini eci drejt Trumpit për t’i shtrënguar duart. Putini dukej i relaksuar ndërsa ecte në tapetin e kuq drejt Trumpit, duke i dhënë udhëheqësit amerikan një shenjë përshëndetjeje me gishtin e madh lart përpara se ta përshëndeste me një shtrëngim duarsh të ngrohtë.

Trump fillon të duartrokasë ndërsa Putini afrohet dhe amerikani thotë: “Më në fund”, sipas Hickling.

Ajo tha më pas se, ndërsa dyshja shtrëngoi duart, Trump shtoi: “Ia dole, fantastike të të shoh dhe e vlerësoj shumë.”

Pastaj, dyshja duket se fillon të flasë për Ukrainën dhe për t’i dhënë fund luftimeve me një armëpushim. Putini përgjigjet duke thënë: “Faleminderit, dhe ty.”

Ai gjithashtu i bën një premtim Trumpit: “Jam këtu për t’ju ndihmuar.”

Takimi Trump-Putin shpërthen në kaos, ndërsa shtypi e bombardon Putinin me pyetje. Trump përgjigjet: “Do të të ndihmoj.”

Duke treguar me gisht nga Trump, Putin thotë: “E tëra çfarë u duhet është të pyesin.”

Trump përgjigjet thjesht: “Në rregull.”

Putini vazhdon: “Do ta qetësoj.”

Trump përgjigjet: “Shpresoj që të ndodhë.”

Duke u kthyer nga automjeti, Hickling tha se Trump buzëqeshi dhe tha: “Hajde, le të hipim direkt në automjet. Duhet të ecim përpara, të dy duke i kushtuar vëmendje. E di që kjo është serioze, është mjaft e gjatë. Çfarë udhëtimi është.”

Trump përshëndet dhe thotë: “Faleminderit.”

Në podium, Trump thotë: “Faleminderit. Le të shtrëngojmë duart — lë një përshtypje të mirë.”

Putini përkul kokën në shenjë dakordësie, i shtrëngon dorën dhe thotë: “Faleminderit.”

Pas takimit të dy liderëve, ata udhëtuan së bashku me limuzinën presidenciale amerikane, të quajtur ‘Bisha’, për në vendin e samitit. Sipas deklaratës për shtyp, bisedimet zgjatën rreth tre orë, ku të dy palët ranë dakord për disa pika të rëndësishme, por pa detaje të plota publike./tch

