Lexuesja e buzëve zbulon planin sekret: Jam këtu për të ndihmuar! Çfarë bisedaun larg mikrofonave Trump dhe Putin në Alaskë
Një bisedë e padëgjuar midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe Presidentit rus Vladimir Putin është zbuluar nga një eksperte e leximit të buzëve, duke hedhur dritë mbi premtime të mundshme për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Takimi mes liderëve ndodhi në Bazën Ajrore Amerikane në Ankorag, Alaska, më 15 gusht, në një samit të paprecedentë për krizën ukrainase.
Lexuesja e buzëve mjeko-ligjore, Nicola Hickling, ka zbuluar tani se çfarë thanë liderët kur përshëndetën njëri-tjetrin në aeroport.
Sytë e botës ishin te momenti kur Putini eci drejt Trumpit për t’i shtrënguar duart. Putini dukej i relaksuar ndërsa ecte në tapetin e kuq drejt Trumpit, duke i dhënë udhëheqësit amerikan një shenjë përshëndetjeje me gishtin e madh lart përpara se ta përshëndeste me një shtrëngim duarsh të ngrohtë.
Trump fillon të duartrokasë ndërsa Putini afrohet dhe amerikani thotë: “Më në fund”, sipas Hickling.
Ajo tha më pas se, ndërsa dyshja shtrëngoi duart, Trump shtoi: “Ia dole, fantastike të të shoh dhe e vlerësoj shumë.”
Pastaj, dyshja duket se fillon të flasë për Ukrainën dhe për t’i dhënë fund luftimeve me një armëpushim. Putini përgjigjet duke thënë: “Faleminderit, dhe ty.”
Ai gjithashtu i bën një premtim Trumpit: “Jam këtu për t’ju ndihmuar.”
Takimi Trump-Putin shpërthen në kaos, ndërsa shtypi e bombardon Putinin me pyetje. Trump përgjigjet: “Do të të ndihmoj.”
Duke treguar me gisht nga Trump, Putin thotë: “E tëra çfarë u duhet është të pyesin.”
Trump përgjigjet thjesht: “Në rregull.”
Putini vazhdon: “Do ta qetësoj.”
Trump përgjigjet: “Shpresoj që të ndodhë.”
Duke u kthyer nga automjeti, Hickling tha se Trump buzëqeshi dhe tha: “Hajde, le të hipim direkt në automjet. Duhet të ecim përpara, të dy duke i kushtuar vëmendje. E di që kjo është serioze, është mjaft e gjatë. Çfarë udhëtimi është.”
Trump përshëndet dhe thotë: “Faleminderit.”
Në podium, Trump thotë: “Faleminderit. Le të shtrëngojmë duart — lë një përshtypje të mirë.”
Putini përkul kokën në shenjë dakordësie, i shtrëngon dorën dhe thotë: “Faleminderit.”
Pas takimit të dy liderëve, ata udhëtuan së bashku me limuzinën presidenciale amerikane, të quajtur ‘Bisha’, për në vendin e samitit. Sipas deklaratës për shtyp, bisedimet zgjatën rreth tre orë, ku të dy palët ranë dakord për disa pika të rëndësishme, por pa detaje të plota publike./tch