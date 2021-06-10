LEXO PA REKLAMA!

Majk largohet nga ‘Babastars’? Detaji që ngriti dyshimet

Lajmifundit / 10 Qershor 2021, 17:05
Bota

Një nga bashkëpunimet që pritet të jetë shumë i sukseshëm gjatë kësaj vere është pa diskutim ai i Ledri Vulës dhe Majk, "Marr".

Pas pothuajse gati 1 vit pritje, artistët e publikuan këngën e tyre dhe fansat e quajnë atë “hiti i verës”.

Mirëpo, kënga u publikuar në kanalin e Majk, dhe jo në kanalin e “Babastars” që çuan në aludime se raportet mes Majk dhe grupit janë krisur.

Por, këto zëra i hodhi poshtë Getoar Selimi i cili në InstaStoryn e tij publikoi bashkëpunimin e dy artistëve duke treguar kështu se i mbështet plotësisht ato.

Gjithashtu, nga ky postim kuptohet edhe se mes tyre dhe Ledri Vulës nuk ka më asnjë hatërmbetje, pasi marrëdhëniet e tyre kanë qenë prishur pas largimit të Ledrit nga “Babastars”.

Ky është dhe bashkëpunimi i parë që Vula bën me njërn nga anëtarët e grupit që nga dita kur marrëdhëniet e tyre ishin shkëputur.

 

