Majk largohet nga ‘Babastars’? Detaji që ngriti dyshimet
Një nga bashkëpunimet që pritet të jetë shumë i sukseshëm gjatë kësaj vere është pa diskutim ai i Ledri Vulës dhe Majk, "Marr".
Pas pothuajse gati 1 vit pritje, artistët e publikuan këngën e tyre dhe fansat e quajnë atë “hiti i verës”.
Mirëpo, kënga u publikuar në kanalin e Majk, dhe jo në kanalin e “Babastars” që çuan në aludime se raportet mes Majk dhe grupit janë krisur.
Por, këto zëra i hodhi poshtë Getoar Selimi i cili në InstaStoryn e tij publikoi bashkëpunimin e dy artistëve duke treguar kështu se i mbështet plotësisht ato.
Gjithashtu, nga ky postim kuptohet edhe se mes tyre dhe Ledri Vulës nuk ka më asnjë hatërmbetje, pasi marrëdhëniet e tyre kanë qenë prishur pas largimit të Ledrit nga “Babastars”.
Ky është dhe bashkëpunimi i parë që Vula bën me njërn nga anëtarët e grupit që nga dita kur marrëdhëniet e tyre ishin shkëputur.