Macja më e vjetër në botë feston ditëlindjen e 30-të, pronari zbulon sekretin e jetëgjatësisë

Një mace e quajtur Millie sapo ka festuar ditëlindjen e saj të 30-të, një moment historik i jashtëzakonshëm për çdo kafshë shtëpiake. Për ta parë këtë në perspektivë, 30 vjet janë ekuivalenti i mbi 120 viteve njerëzore , duke e bërë Millie një nga macet më jetëgjatë në histori.

Pronari i saj, Leslie Greenhough , një burrë 70-vjeçar, ka qenë pranë saj për pjesën më të madhe të jetës së saj, duke u kujdesur për të veçanërisht pas vdekjes së gruas së tij, Paula , pesë vjet më parë.

Udhëtimi i Millie drejt këtij momenti historik të jashtëzakonshëm filloi kur ajo u adoptua nga Paula në 1995. Në atë kohë, Millie ishte vetëm një kotele tre muajshe dhe askush nuk e dinte se ky top i adhurueshëm leshi do të jetonte për tre dekada.

Tani, Leslie beson se Millie mund të jetë fare mirë macja më e vjetër e gjallë në botë . Ky moment historik u festua së fundmi me një ngjarje të veçantë ditëlindjeje, ku Leslie shkoi me një tortë ditëlindjeje të bërë me porosi, me fytyrën e Millie dhe një tullumbace rozë .

Leslie kujtoi me dashuri festimet e ditëlindjes, duke thënë: “Kam bërë një tortë ditëlindjeje me fytyrën e saj. Ishte aq e ngrohtë sa ajo lëpiu të gjithë kremin!” Është e qartë se ditëlindja e Millie ishte një rast madhështor, që pasqyron lidhjen e thellë mes saj dhe Leslie.

Jetëgjatësia e Millie nuk është asgjë më pak se e jashtëzakonshme, dhe Leslie ia atribuon atë dy zakoneve kryesore që ajo ka mbajtur gjatë gjithë jetës së saj. Së pari, Millie pi vetëm ujë në shishe – një detaj që Leslie beson fort se ka luajtur një rol në mbajtjen e saj të shëndetshme.

Së dyti, Millie ndjek një dietë që përfshin vetëm përbërësit më të mirë: salmon , karkaleca , pulë dhe ton. Leslie pohon se këto zgjedhje dietike, së bashku me kujdesin e saj me kohë të plotë, kanë kontribuar ndjeshëm në shëndetin dhe vitalitetin e jashtëzakonshëm të Millie, edhe pse ajo hyn në vitet e saj të avancuara.

Ndërsa shëndeti fizik i Millie mbetet i fortë, udhëtimi i saj emocional nuk ka qenë pa vështirësi. Në vitin 2020 , Leslie humbi gruan e tij Paula nga COVID-19 dhe kjo humbje e preku thellësisht atë dhe Millie.

Pas vdekjes së Paula-s, Millie u përpoq të hante dhe të përshtatej me mungesën e pronarit të saj të dashur. Leslie ndau se humbja ishte tepër e vështirë për të dy, duke thënë, “Ishte tepër e vështirë për ne të dy”.

Pavarësisht kësaj, përkushtimi i palëkundur i Leslie-t ndaj Millie-t e ka ndihmuar atë të kapërcejë këtë luftë emocionale. Tani, me kujdesin e Leslie-t, Millie vazhdon të shijojë ditët e saj dhe lidhja e tyre mbetet e fortë si kurrë më parë.

Dëshira më e madhe e Leslie për Millie është që ajo të njihet zyrtarisht nga Rekordet Botërore Guinness si macja më e vjetër e gjallë . Megjithëse mosha zyrtare e Millie nuk është verifikuar ende nga libri i rekordeve, Leslie është optimiste se jetëgjatësia e saj e pabesueshme do t’i sigurojë asaj një vend në rekordet prestigjioze.

Ndërsa Millie feston ditëlindjen e saj të 30-të , historia e saj shërben si një kujtesë e fuqishme e lidhjes së thellë midis njerëzve dhe kafshëve shtëpiake dhe se si kujdesi i duhur mund të kontribuojë në jetën e gjatë të një kafshe.

Pavarësisht nëse Millie siguron apo jo një vend në Rekordet Botërore Guinness , udhëtimi i saj është një udhëtim i dashurisë, elasticitetit dhe një lidhje e palëkundur mes Leslie dhe Millie , duke e bërë atë një legjendë të gjallë në botën e maceve.