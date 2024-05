Lukashenko paralajmëron botën: Jemi shumë pranë një konflikti bërthamor

Presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko ka paralajmëruar se bota ndodhet shumë pranë një konflikti bërthamor.

Në një deklaratë të fundit Lukashenko ka deklaruar se Bjellorusia do t’i përgjigjej menjëherë çdo agresori që do ta sulmonte.

“Nëse dikush do të përdorte këto armë kundër nesh, ne do të përgjigjeshim menjëherë, nuk ka vija të kuqe: çdo agresion do të zmbrapset me një përgjigje të menjëhershme”, përfundoi Lukashenko, deklaratat e të cilit i raportoi agjencia ruse e lajmeve “Ria Novosti”.