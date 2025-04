Donald Trump ka shpallur taksa të reja tregtare prej 25% për makinat që importohen në SHBA.

Presidenti i SHBA-ve tha se tarifat e fundit do të hyjnë në fuqi më 2 prill, me mbledhjen që do të fillojë të nesërmen.

Trump tha se masa do të çonte në “rritje të jashtëzakonshme” për industrinë e makinave, duke premtuar se do të nxiste vende pune dhe investime në SHBA.