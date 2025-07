"Loja s`ka mbaruar", ndihmësi i udhëheqësit suprem të Iranit kërcënon: I kemi rezervat e uraniumit

Një ndihmës i lartë i udhëheqësit suprem të Iranit ka paralajmëruar se edhe nëse sulmet amerikane dhe izraelite shkatërrojnë centralet bërthamore të Iranit, "loja nuk ka mbaruar", sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Fars të Iranit të dielën.

Këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit tha se vendi ende kishte rezervat e uraniumit të pasuruar pavarësisht sulmeve nga SHBA-të në vendet kryesore bërthamore.

“Edhe nëse centralet bërthamore shkatërrohen, loja nuk ka mbaruar, materialet e pasuruara, njohuritë vendase, vullneti politik mbeten”, tha Ali Shamkhani në një postim në X.

Ai shtoi se “iniciativa politike dhe operacionale tani është me palën që luan me zgjuarsi, shmang sulmet e verbëra. Surprizat do të vazhdojnë!”