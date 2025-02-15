LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lirohen tre pengje izraelite, Hamasi i përmbahet marrëveshjes pas ultimatumit të Trump

Lajmifundit / 15 Shkurt 2025, 12:13
Bota

Lirohen tre pengje izraelite, Hamasi i përmbahet marrëveshjes pas

Hamasi ka liruar tre pengje izraelitë këtë të shtunë. Në automjetet e Kryqit të Kuq u dorëzuan izraelito-rusi Sasha Troufanov, izraelito-argjentinasi Yair Horn dhe izraelito-amerikani Sagui Dekel-Chen.

Pengjet u dërguan pak para orës 10 të mëngjesit, me orën lokale, në Khan Younis me një furgon të bardhë, të shoqëruar nga një kamionçinë e zezë.

Turmat i pritën me brohoritje dhe duartrokitje.

Një reagim erdhi edhe nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu, i cili theksoi se vendi i mirëpret pengjet dhe se janë përgatitur për kthimin e tyre pranë familjeve.

Në deklaratë, Izraeli vuri në dukje se Hamasi do ta shkelte marrëveshjen këtë të shtunë, por presidenti amerikan Donald Trump i vuri ultimatum që zbatimi i saj të vijonte. Ndërkohë, më vonë pritet që Tel Avivi të lirojë 369 të burgosur.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion