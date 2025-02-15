Lirohen tre pengje izraelite, Hamasi i përmbahet marrëveshjes pas ultimatumit të Trump
Hamasi ka liruar tre pengje izraelitë këtë të shtunë. Në automjetet e Kryqit të Kuq u dorëzuan izraelito-rusi Sasha Troufanov, izraelito-argjentinasi Yair Horn dhe izraelito-amerikani Sagui Dekel-Chen.
Pengjet u dërguan pak para orës 10 të mëngjesit, me orën lokale, në Khan Younis me një furgon të bardhë, të shoqëruar nga një kamionçinë e zezë.
Turmat i pritën me brohoritje dhe duartrokitje.
Një reagim erdhi edhe nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu, i cili theksoi se vendi i mirëpret pengjet dhe se janë përgatitur për kthimin e tyre pranë familjeve.
Në deklaratë, Izraeli vuri në dukje se Hamasi do ta shkelte marrëveshjen këtë të shtunë, por presidenti amerikan Donald Trump i vuri ultimatum që zbatimi i saj të vijonte. Ndërkohë, më vonë pritet që Tel Avivi të lirojë 369 të burgosur.