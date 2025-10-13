Parashikimi i motit 13 Tetor 2025
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 08:04
Aktualitet
Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, pa përjashtuar vranësira të pakta deri mesatare kalimtare.
Era do të fryjë me drejtim Verilindje-Veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa gjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare e kryesisht në atë Veriperëndimore, pritet të fitojë shpejtësi 10 m/s.
Deti – Valëzimi i forcës në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë.