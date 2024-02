Liderët perëndimorë në Kiev për ta mbështetur Ukrainën në dyvjetorin e luftës

Katër liderë perëndimorë mbërritën në Kiev të shtunën për ta shfaqur mbështetjen e tyre për Ukrainën në ditën e dyvjetorit të pushtimit të saj nga Rusia, i cili u ka kushtuar me jetë dhjetëra mijëra njerëzve dhe e ka shkatërruar ekonominë e vendit.

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, kryeministri i Kanadasë, Justin Trudeau, si dhe ai i Belgjikës , Alexander De Croo, udhëtuan me tren nga Polonia drejt Kievit së bashku me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Qëllimi i pranisë së tyre në Ukrainë është të theksohet përkushtimi i Perëndimit për ta ndihmuar Ukrainën, e cila është duke vuajtur nga mungesa në rritje e furnizimit ushtarak, gjë që është duke pasur ndikimin në fushëbetejë, ku Moska po arrin të fitojë territor.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Von der Leyen shkroi në rrjetin social X se ajo shkoi në Kiev “për ta festuar qëndresën e jashtëzakonshme të popullit ukrainas”.

“Më shumë se kurrë më parë, ne qëndrojnë fuqishëm pranë Ukrainës. Financiarisht, ekonomikisht, ushtarakisht, moralisht. Derisa ky vend të jetë i lirë përfundimisht”, shtoi ajo.

Meloni dhe Trudeau pritet të nënshkruajnë pakte të sigurisë me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, gjatë qëndrimit të tyre të shkurtër në Kiev, në përputhje me marrëveshjet e arritura së fundmi me Francën dhe Gjermaninë, të cilat kapin vlerën e miliarda dollarëve.

Megjithatë, pakoja me ndihmë prej 61 miliardë dollarë nga presidenti amerikan, Joe Biden, është duke u bllokuar nga republikanët në Kongresin amerikan, duke i zbehur shpresat e Kievit për ta zmbrapsur një ushtri ruse shumë më të madhe, më të mirë dhe të furnizuar më mirë.

Biden pritet të marrë pjesë në një videokonferencë me liderët e tjerë të grupit të demokracive të mëdha, G7, të shtunën.