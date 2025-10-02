Lëkundje të forta tërmeti në Turqi, ja sa ishte magnituda
Një tërmet me magnitudë 5 i shkallës rihter ka tronditur këtë të enjte Turqinë Perëndimore, duke u regjistruar në 14:55 me orën lokale.
Epiqendra e lëkundjeve është lokalizuar 42 km në juglindje të Tekirdağ dhe rreth 21 km në jug të Marmara Ereğlisi, në një thellësi prej 14 kilometrash. Qytetarët, në qytetin me 120 mijë banorë, kanë dalë me shpejtësi jashtë banesave të tyre të tmerruar.
Deri tani nuk raportohet për dëme materiale të konsiderueshme apo të lënduar.
Lëkundja e sotme ka ndodhur në një zonë me aktivitet të lartë sizmik , ku shpesh regjistrohen tërmete të forta, për shkak të përplasjeve të pllakave tektonike në Detin Marmara.