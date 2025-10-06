Ky vend vendos rekord botëror për filxhanin më të shtrenjtë të kafesë, por sa kushton?
Një kafene në Dubai së fundmi vendosi rekord të ri botëror për filxhanin më të shtrenjtë të kafesë që është shërbyer ndonjëherë; 2,500 dirhamë (rreth 680 dollarë). Kafeneja “Roasters”, e njohur dhe prestigjioze, me katër degë në Dubai dhe 11 degë në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe, është fituese e rekordit Guinness për “filxhanin më të shtrenjtë të kafesë”.
Më 13 shtator, në degën kryesore të kompanisë në Boulevard Downtown Dubai, stafi i Roasters përgatiti një filxhan të veçantë kafeje për një klient, duke përdorur metodën V60 dhe duke e shërbyer në një gotë kristali Edo Kiriko nga Japonia, të punuar me dorë dhe zbukuruar me motive elegante. Kafeja u përgatit me kokrra jashtëzakonisht të rralla Panamiane Geisha nga ferma e famshme Hacienda La Esmeralda në Panama dhe u shoqërua me një copë tiramisu, akullore çokolate dhe kokrra Geisha.
Kur Roasters bleu tërë lotin prej 20 kilogramësh të kafesë së larë Geisha nga Hacienda La Esmeralda me 604 mijë dollarë në ankandin “Best of Panama 2025”, veprim që u konsiderua përparësi për reputacionin e tyre si kafene luksoze.
Kokrra Geisha, të njohura për nuancat e tyre florale, frutore dhe citrus, ishin atraksioni kryesor i ngjarjes që vendosi rekord botëror.
Baristi përgatiti kafenë pranë tavolinës duke përdorur një çezmë me kontroll temperaturë dhe një dripper V60. Klienti misterioz, i cili pagoi rreth 680 dollarë për privilegjin, mund të lexonte për përgatitjen e kafesë dhe për kokrrat Geisha në karta informuese që ishin përgatitur si pjesë e përvojës unike. Emri i klientit nuk është bërë publik.