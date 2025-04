Kryeministri i ri kanadez shpall datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare

Kryeministri i ri i Kanadasë, Mark Carney, ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 28 prill, sipas një burimi qeveritar që foli për AFP.

Carney, që mori detyrën javën e kaluar si pasardhës i Justin Trudeau, drejton tani një qeveri të pakicës dhe synon të fitojë shumicën në Parlament me Partinë e tij Liberale. Ky hap vjen në një kohë kur Kanadaja po përballet me tensione të larta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë tronditur politikën dhe ekonominë e vendit.

Carney, i cili është një ish-bankier qendror dhe pa asnjë përvojë të mëparshme politike, po mbështetet në përvojën e tij në sektorin financiar për të siguruar stabilitetin e ekonomisë kanadeze, veçanërisht pas shpërthimit të një lufte tregtare me Shtetet e Bashkuara.

Konflikti tarifor i shpallur nga Presidenti Donald Trump, i cili ka vendosur tarifa të larta për produktet kanadeze, ka krijuar tensione të mëdha dhe ka pasur ndikime të drejtpërdrejta në ekonominë e dy vendeve. Trump ka insistuar se Kanadaja duhet të bashkohet më ngushtë me SHBA për të përballuar kërcënimet e tjera.

Carney, i cili është 60 vjeç dhe nuk ka pasur asnjëherë pozita politike si deputet ose ministër, do të fushatizojë nën hijen e kërcënimeve të Trump dhe është e qartë se ky aspekt do të jetë një nga temat kryesore të fushatës zgjedhore të ardhshme.