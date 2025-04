Ditën e premte vendi ynë do të vijojë të jetë me mot të qëndrueshëm dhe me diell.

Era do të fryjë nga kuadrati i veriut deri në 6m/s. Ndërsa deti do të jetë me valëzim deri në 2 ballë.

Temperaturat do të vijojnë nga ato minimale -2 në Bajram Curr dhe Peshkopi, në 21 gradë C në Tiranë, Elbasan dhe Sarandë.