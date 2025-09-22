Shuhet ikona e kinematografisë shqiptare, Enver Petrovci
Aktori dhe regjisori i njohur, Enver Petrovci, është ndarë nga jeta sot në moshën 71-vjeçare.
Petrovci lindi më 28 shkurt 1954 në Prishtinë. Fillimisht ndoqi studimet në Shkollën e Lartë Pedagogjike të qytetit të lindjes, në degën e aktrimit, ndërsa më pas i përfundoi ato në Fakultetin e Arteve Dramatike në Universitetin e Beogradit.
Gjatë karrierës së tij të hershme, Petrovci u bë i njohur në gjithë ish-Jugosllavinë, sidomos për interpretimet e tij në Teatrin “Atelje 212” në Beograd, ku u vlerësua si një ndër aktorët më të shquar të kohës.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, ai vazhdoi veprimtarinë artistike me intensitet, duke kontribuar në zhvillimin e teatrit dhe kinematografisë në Kosovë, Shqipëri dhe në mbarë hapësirën shqiptare.
Petrovci ishte i njohur për rolet e tij të paharrueshme në teatër, film dhe televizion, duke shfaqur një talent të rrallë për interpretim dhe një prezencë të fuqishme artistike.
Gjatë karrierës së tij, ai u shqua si në dramën klasike, ashtu edhe në rolet moderne, duke fituar respektin dhe admirimin e kolegëve, kritikëve dhe publikut.