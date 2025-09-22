LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shuhet ikona e kinematografisë shqiptare, Enver Petrovci

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 13:26
Aktualitet

Shuhet ikona e kinematografisë shqiptare, Enver Petrovci

Aktori dhe regjisori i njohur, Enver Petrovci, është ndarë nga jeta sot në moshën 71-vjeçare.

Petrovci lindi më 28 shkurt 1954 në Prishtinë. Fillimisht ndoqi studimet në Shkollën e Lartë Pedagogjike të qytetit të lindjes, në degën e aktrimit, ndërsa më pas i përfundoi ato në Fakultetin e Arteve Dramatike në Universitetin e Beogradit.

Gjatë karrierës së tij të hershme, Petrovci u bë i njohur në gjithë ish-Jugosllavinë, sidomos për interpretimet e tij në Teatrin “Atelje 212” në Beograd, ku u vlerësua si një ndër aktorët më të shquar të kohës.

Pas përfundimit të luftës në Kosovë, ai vazhdoi veprimtarinë artistike me intensitet, duke kontribuar në zhvillimin e teatrit dhe kinematografisë në Kosovë, Shqipëri dhe në mbarë hapësirën shqiptare.

Petrovci ishte i njohur për rolet e tij të paharrueshme në teatër, film dhe televizion, duke shfaqur një talent të rrallë për interpretim dhe një prezencë të fuqishme artistike.

Gjatë karrierës së tij, ai u shqua si në dramën klasike, ashtu edhe në rolet moderne, duke fituar respektin dhe admirimin e kolegëve, kritikëve dhe publikut.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion