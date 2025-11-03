LEXO PA REKLAMA!

KOMPLOTI U ZBULUA/ Arrestohen dy të rinj në lidhje me ISIS, po planifikonin sulm terrorist

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 22:59
Bota

KOMPLOTI U ZBULUA/ Arrestohen dy të rinj në lidhje me ISIS, po

Prokurorët federalë kanë ngritur akuza ndaj dy të dyshuarve për planifikimin e një sulmi terrorist në Michigan të SHBA-së, sipas një dokumenti gjyqësor të zbuluar sot.

Mohammed Ali dhe Majed Mahmud janë dy nga pesë të rinjtë e arrestuar për planifikimin e një sulmi të frymëzuar nga grupi xhihadist i Shtetit Islamik (ISIS) gjatë festës së Halloween-it.

Në muajt e fundit, ata kishin blerë armë, përfshirë pushkë sulmi AR-15, dhe kishin marrë pjesë në biseda online që sugjeronin se kishin një plan specifik sulmi në mendje, sipas FBI-së.

Të dyshuarit dyshohet se përdorën platforma mesazhesh të koduara dhe faqe të mediave sociale për të ndarë përmbajtje që lidhet me ISIS-in dhe inkurajimin e sulmeve terroriste.

Sipas FBI-së, dy të pandehurit praktikuan përdorimin e armëve të zjarrit në poligonet e qitjeve dhe dyshohet se zgjodhën 31 tetorin si ditën për të kryer sulmin.

 

