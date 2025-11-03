KOMPLOTI U ZBULUA/ Arrestohen dy të rinj në lidhje me ISIS, po planifikonin sulm terrorist
Prokurorët federalë kanë ngritur akuza ndaj dy të dyshuarve për planifikimin e një sulmi terrorist në Michigan të SHBA-së, sipas një dokumenti gjyqësor të zbuluar sot.
Mohammed Ali dhe Majed Mahmud janë dy nga pesë të rinjtë e arrestuar për planifikimin e një sulmi të frymëzuar nga grupi xhihadist i Shtetit Islamik (ISIS) gjatë festës së Halloween-it.
Në muajt e fundit, ata kishin blerë armë, përfshirë pushkë sulmi AR-15, dhe kishin marrë pjesë në biseda online që sugjeronin se kishin një plan specifik sulmi në mendje, sipas FBI-së.
Të dyshuarit dyshohet se përdorën platforma mesazhesh të koduara dhe faqe të mediave sociale për të ndarë përmbajtje që lidhet me ISIS-in dhe inkurajimin e sulmeve terroriste.
Sipas FBI-së, dy të pandehurit praktikuan përdorimin e armëve të zjarrit në poligonet e qitjeve dhe dyshohet se zgjodhën 31 tetorin si ditën për të kryer sulmin.