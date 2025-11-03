Kendall Jenner feston ditëlindjen, nëna e saj publikon foto nga fëmijëria
Kendall Jenner feston sot, më 3 nëntor, ditëlindjen e saj të 30-të, me të dashurit e saj që kanë filluar ta urojnë publikisht në rrjetet sociale.
Ndër ata që bënë një postim të veçantë për modelen ishte edhe nëna e saj, Kris Jenner.
Në llogarinë e saj personale në Instagram, ajo publikoi disa pamje nga fëmijëria e Kendall Jenner, deri në ditët e sotme. Në disa foto, motra e saj, Kylie, është pranë saj. Në mbishkrimin, me të cilin shoqëroi publikimin e saj, Kris Jenner i uroi të gjitha ëndrrat e saj të bëheshin realitet, ndërsa vuri në dukje se sa shumë e frymëzon ajo si personalitet.
Më konkretisht, ajo shkroi:“Kendall, që nga momenti që erdhe në botë, më vodhe zemrën. Gjithmonë ke pasur këtë forcë të qetë, një paqe të brendshme dhe një vetëbesim të bukur që është kaq i rrallë. Ti ecën në jetë me aq hir dhe pavarësi, dhe ke arritur kaq shumë, megjithatë mbetesh e përulur, e sjellshme dhe me këmbë në tokë. Të shohësh të ndjekësh ëndrrat e tua dhe të krijosh një jetë kaq të plotë dhe të bukur për veten tënde më mbush me gëzim dhe mirënjohje çdo ditë. Më frymëzon me guximin tënd, etikën tënde të punës dhe zemrën tënde. Je vajza më e mirë, shoqja më e mrekullueshme, tezja më e mirë për nipërit dhe mbesat e tua që të adhurojnë kaq shumë, dhe jam pafundësisht krenare që jam nëna jote. Gëzuar ditëlindjen vajza ime engjëll. Të dua më shumë sesa mund të shprehin fjalët!!!”.