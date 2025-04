Kombi Afrikan i ofron administratës Trump marrëveshje për mineralet e rralla të tokës

Republika Demokratike e Kongos (DRC) i është afruar Shteteve të Bashkuara me një propozim që u jep kompanive amerikane qasje ekskluzive në mineralet e saj kritike në këmbim të ndihmës për sigurinë, ndërsa Kinshasa lufton një kryengritje rebele në rajonin e saj lindor të pasur me burime.

Vendi është shtëpia e rezervave të mëdha të bakrit, kobaltit, litiumit dhe uraniumit – minerale thelbësore për teknologjitë e avancuara dhe tranzicionin global të energjisë.

Financial Times raportoi se shtrirja e Kinshasës vjen pasi Tshisekedi përballet me sfida në rritje të sigurisë nga rebelët M23, i cili ka marrë kontrollin e territoreve të pasura me minerale, si dhe qytetet kryesore të Goma dhe Bukavu.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA tha për Financial Times se “DRC është e pajisur me një pjesë të konsiderueshme të mineraleve kritike në botë të nevojshme për teknologjitë e avancuara”, duke shtuar se Uashingtoni mbetet “i hapur për të diskutuar partneritetet në këtë sektor”.

Në një apel zyrtar, qeveria kongoleze u ka dërguar letra zyrtarëve të lartë amerikanë duke propozuar një marrëveshje të ngjashme me marrëveshjen e administratës Trump, tashmë të zhdukur, minerale për sigurinë me Ukrainën.

Një letër dërguar Sekretarit të Shtetit të SHBA, Marco Rubio, e parë në faqen e internetit të Aktit të Regjistrimit të Agjentëve të Huaj, kërkon një takim urgjent midis presidentëve Félix Tshisekedi dhe Donald Trump për të negociuar një pakt të mundshëm.

Letra u dorëzua nga Këshilli i Biznesit Afrikë-SHBA në emër të Pierre Kanda Kalambayi, kryetar i Komitetit të Senatit Kongolez për Mbrojtjen, Sigurinë dhe Mbrojtjen e Kufirit.

“Si furnizuesi më i madh në botë i kobaltit dhe një prodhues i madh i litiumit, tantalit dhe uraniumit, burimet e DRC-së janë pjesë përbërëse e konkurrencës industriale të SHBA-së dhe sigurisë kombëtare,” thuhej në letër grupi i biznesit.

Partneriteti i propozuar, tha ai, “paraqet një mundësi unike për Shtetet e Bashkuara për të krijuar një zinxhir furnizimi të besueshëm dhe ekskluziv”.

Sipas marrëveshjes së propozuar, DRC do t’u japë kompanive amerikane kontrollin operacional, të drejta ekskluzive të nxjerrjes dhe eksportit dhe përfshirjen në një port të planifikuar në në brigjet e saj të Atlantikut.

Për më tepër, do të krijohej një rezervë e përbashkët strategjike minerale. Në këmbim, Uashingtoni do të sigurojë trajnime dhe pajisje për forcat e armatosura kongoleze, së bashku me ndihmën e drejtpërdrejtë të sigurisë dhe aksesin në bazat ushtarake për të mbrojtur burimet strategjike.

Pavarësisht shtytjes së qeverisë kongoleze, analistët sugjerojnë se sigurimi i një marrëveshjeje me Uashingtonin do të jetë kompleks.

Joshua Walker, Drejtor i Programit për Grupin Kërkimor të Kongos në Qendrën për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Universitetit të Nju Jorkut, i tha Financial Times se “kjo ka të ngjarë të përfshijë rinegociime të gjata dhe të ndërlikuara të kontratave të minierave, ndërkohë që është e vështirë të shihet se administrata Trump është në gjendje të mobilizojë investitorët amerikanë”.

Për më tepër, mbetet e pasigurt nëse Uashingtoni do të angazhojë burime të konsiderueshme për të luftuar rebelët M23 në DRC.

Administratat e mëparshme amerikane, duke përfshirë atë të Joe Biden, luftuan për të tërhequr firmat amerikane për të investuar në vend për shkak të shqetësimeve mbi korrupsionin, çështjet mjedisore dhe shkeljet e të drejtave të punës.

Kina aktualisht dominon industrinë minerare të DRC-së, veçanërisht në nxjerrjen e kobaltit dhe bakrit. Qeveria kongoleze shpreson se një partneritet me Uashingtonin do ta lejonte atë të “largohej nga ndikimi dominues i Kinës dhe të forconte lidhjet ekonomike me Perëndimin”, vuri në dukje Këshilli i Biznesit Afrikë-SHBA në përpjekjet e tij lobuese.

Administrata Trump ka sinjalizuar hapje ndaj propozimit, me Departamentin e Shtetit të SHBA që deklaroi në një email për Financial Times se “partneritetet me kompanitë amerikane do të forcojnë ekonomitë e SHBA dhe DRC”.

Megjithatë, negociatat mbeten në një fazë të hershme dhe nuk ka asnjë tregues për angazhime të menjëhershme nga Uashingtoni.