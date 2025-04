I shtruar në spital prej tre javësh, si paraqitet gjendja shëndetësore e Papa Françeskut

Për herë të parë që nga shtrimi i tij në spital rreth tre javë më parë, Papa Françesku po tregon një përgjigje të mirë ndaj trajtimit.

Ky informacion vjen për CNN pas një deklarate të zyrës së shtypit të Vatikanit të shtunën, e cila tha se kishte “një përgjigje të mirë ndaj terapisë” dhe një “përmirësim të lehtë dhe të ngadaltë” që nga momenti kur pati probleme me frymëmarrjen të hënën.

Burimi i Vatikanit tha se ky përmirësim ndodhi për shkak të “shkëmbimit të gazit” në mushkëri dhe oksigjenimit të gjakut. Megjithatë, rreziku për një krizë tjetër të frymëmarrjes është ende i pranishëm dhe prognoza mbetet ende e pasigurt, theksoi burimi.

Papa vazhdon të përdorë oksigjen me rrjedhje të lartë gjatë ditës dhe ventilim jo-invaziv gjatë natës, sipas zyrës së shtypit të Vatikanit.

Të shtunën në mëngjes, Papa u lut në një kapelë. Në pasdite ai pushoi dhe punoi, tha zyra.

Të dielën, ai mori pjesë në meshë në kapelën e katit të 10-të të spitalit Gemelli në Romë, dhe më pas mori pjesë përmes videos në “ushtrimet shpirtërore” që po zhvilloheshin në Vatikan për periudhën e Kreshmës, tha Zyrës së Shtypit të Shenjtë.

Një burim i Vatikanit tha se Papa Françesku qëndroi i lidhur me videon gjatë meditimit dhe mundi të shihte anëtarët e Kurisë – zyrtarët e Vatikanit – por nuk foli me ta. Sipas burimit, gjendja e tij mjekësore është e njëjtë si të shtunën, me papën 88-vjeçar që është stabil dhe ka një përmirësim të vogël, por gjendja e tij mbetet ende e ndërlikuar.

Që nga incidenti i të hënës, papa ka qëndruar i qëndrueshëm dhe ka marrë terapi frymëmarrjeje dhe fizioterapi motorike. Ai publikoi një mesazh audio të regjistruar më parë të enjten, duke falënderuar ata që po e mbështesin me lutjet e tyre.

Pasiguria ka vazhduar në Vatikan gjatë gjithë qëndrimit të tij të gjatë në spital.