Kërkesa të gabuara mbi miratimin e vaksinave të COVID-it nga BE vazhdojnë në internet
Një valë postimesh në mediat sociale ka keqinterpretuar një deklaratë të fundit nga Komisioni Evropian, e cila është paraqitur si një pranim bombastik se vaksinat COVID-19 u miratuan pa kontrolle të duhura. Një YouTuber, i njohur si ‘CharOfficiel’, argumenton se autoritetet nuk informuan publikun për rreziqet dhe mungesën e të dhënave të plota.
Ky YouTuber përmend një artikull në Berliner Zeitung, i cili thotë se “Komisioni Evropian ka pranuar se vaksinat janë administruar pa të dhëna të mjaftueshme për sigurinë”. Një pyetje e bërë nga Gerald Hauser, një deputet austriak nga grupi ekstremist e djathtas, thekson pse Komisioni nuk informoi qytetarët për garancitë e efikasitetit dhe sigurisë të vaksinave gjenetike.
Në përgjigjen e tij, Komisioni shpjegoi se vaksinat morën “autorizim të kushtem për tregtim”, që lejon përdorimin e ilaçeve kur ka nevojë të papërmbushur mjekësore, megjithëse të dhënat e plota nuk janë të disponueshme ende. Berliner Zeitung sqaroi se përdorimi i citateve në lidhje me “të dhënat e plota” është për të theksuar se ky term erdhi nga vetë deklarata e Komisionit.
Një media tjetër, European Conservative, gjithashtu publikoi artikuj që akuzonin Komisionin për fshehjen e informacionit kritik, duke theksuar se qytetarët ishin kërkuar të besonin masivisht në vaksina. Megjithatë, përgjigja e Komisionit nuk është një “pranim” i ri, pasi miratimi i vaksinave COVID-19 ishte një proces i njohur dhe i shpejtuar për shkak të pandemisë.
Një zëdhënës i Komisionit shpjegoi se autorizimet e kushtem lejojnë miratimin e ilaçeve me të dhëna klinike më pak të plota sesa zakonisht kërkohen. Në raste emergjence shëndetësore, si pandemia e COVID-19, ndihma e menjëhershme shpesh peshohet më shumë se rreziqet nga mungesa e të dhënave.
Vaksinat COVID-19, megjithëse u miratuan me një procedurë të tillë, nuk morën një “dritë të gjelbër” të pakufizuar, pasi një numër i madh individësh morën pjesë në prova klinike. Sipas një studimi të publikuar në Lancet Respiratory Medicine, vaksinat COVID-19 kanë reduktuar vdekjet me 59% midis dhjetorit 2020 dhe marsit 2023, duke shpëtuar rreth 1.6 milion jetë.