Kjo është godina e konfliktit mes 31 familjeve dhe Gjon Shkambit në Shkodër që i mori jetën gjyqtarit Astrit Kalaja
Kjo është godina e ish-shkollës së Rezervave në Shkodër, ku jetojnë 31 familje të cilat prej vitit 1992 janë në konflikt me Gjon Shkambin, nipi i të cilit, Elvis Shkambi qëlloi për vdekje në sallën e gjyqit, gjyqtarin e Apelit Astrit Kalaja.
Sic shihet nga pamjet, fasada e objektit është e pandryshuar, ndërsa familjet i kanë përshtatur ambientet e ish-shkollës si hyrje. Nga dëshmitë që kanë dhënë sot për News24, banorët thonë se sot gjyqtari Astrit Kalaja vdiq për të drejtën e tyre.
“Unë jam Shuke Pepniku, në banesën që jetoj ja kam blerë shtëpinë Gjon Shkambit më 1996, Bashkia ia ka dhënë atij personit më 1993, s’ka nevojë me e çu më gjatë këtë muhabet.
Gjon Shkambi e ka shit vetë dhe kemi qenë 15 vite gjyqeve, edhe pse e ka shitur vetë, jemi të rregullt me drita, ujë dokumente etj.
Jemi shqetësuar shumë për vdekjen e gjyqtarit. Na vjen shumë keq, ngushëllime familjes së tij.”, kanë thënë sot banorët.
Një tjetër banor u shpreh se Bashkia dhe Hipoteka kishin bërë rrëmujë çështjen dhe në mënyrë të gabuar, duke theksuar se ajo ishte pronë shtetërore dhe jo private, kurse familja Shkambi i kishte humbur gjyqet.
“Fitimi i pronës dihet se është bërë në mënyrë të gabuar. Bashkia, hipoteka e kanë bërë këtë rrëmujë. Hipoteka e ka regjistruar.
Pa vendim të Këshillit Bashkiak, si me qenë në hava. Kjo është pronë e shtetit, i kanë bërë me letra kot. Gjyqet i ka humbur ky. Nuk ka dokumente me nxjerr njerëz jashtë, as vendim, ka bërë manovrime. Ne nuk kemi vendim gjykatë me dal jashtë, asnjë lloj vendimi.
Që në 2012 kemi nëpër seanca. Ka ardhur për të hyrë më forcë, por nuk ka mundur të futet. Fajin e ka Bashkia dhe Hipoteka. Konflikti vazhdon edhe sot”.
Familjet shprehen se prej vitit 2012 ata enden gjyqeve për të drejtën e tyre dhe nën rrezikun e nxjerrjes në rrugë, madje edhe nën presione dhe kërcënime të familjes Shkambi.