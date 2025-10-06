Eric Adams ambasador i SHBA në Tiranë? Prapaskenat e takimit me Witkoff dhe 'propozimi' nga administrata Trump
Kryebashkiaku në largim i New York, Eric Adams është nisur drejt një vizite disa ditore në Tiranë, me ftesë të kryeministrit Edi Rama.
Adams, i cili njihet për lidhjet e tij të forta me komunitetin shqiptar në New York, sipas komunikimit zyrtar, do të vizitojë vendin tonë në kuadër të nxitjes së marrëdhënieve të biznesit për qytetin. Por deklarata gjithashtu mohon se Adams do të shqyrtojë ndonjë post ambasadori apo mundësi pune në të ardhmen.
Javët e fundit qarkulluan thashetheme se Adams ishte kandidat për ambasador në administratën Trump, si një shpërblim për heqjen dorë nga gara për kryetar bashkie i New York, me qëllim që të pengohej zgjedhja e socialistit Zohran Mamdani si kryetar bashkie.
Llogaritja politike është se ngushtimi i fushës do t'i jepte ish-guvernatorit Andrew Cuomo një avantazh në shmangien e një zgjedhjeje socialiste për kryetar bashkie nën drejtimin e kandidatit kryesor dhe demokrat Zohran Mamdani.
Adams u takua dy ditë më parë në Florida me të dërguarin special të Presidentit Donald Trump në Lindjen e Mesme, Steve Witkoff. Detaje nga takimi nuk u bënë me dije, por mediat amerikane raportuan për mundësinë që Trump ta shpërblejë atë me një detyrë të re, ndoshta edhe atë të ambasadorit në Tiranë. Kjo mbetet për t’u parë...