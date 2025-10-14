LEXO PA REKLAMA!

Katër palestinezë vriten në Gaza, një ditë pas lirimit të pengjeve izraelitë. Hamas: U shkel marrëveshja e armëpushimit

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 11:37
Bota

Katër palestinezë vriten në Gaza, një ditë pas lirimit

Agjencia palestineze e lajmeve Wafa raporton se katër persona janë vrarë nga forcat izraelite në lagjen lindore Shejaiya të Gazës.

Ajo citon një burim mjekësor duke thënë se ata u vranë “kur dronët izraelitë qëlluan ndaj banorëve që po inspektonin shtëpitë e tyre”.

Në një deklaratë në Telegram, një zëdhënës i Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) tha se “një numër të dyshuarish u identifikuan teksa kaluan Vijën e Verdhe dhe iu afruan forcave të IDF që po operonin në veri të Rripit të Gazës, gjë që përbën shkelje të marrëveshjes.”

Vija e verdhë është kufiri ku trupat izraelite janë tërhequr sipas planit të armëpushimit të Trumpit.

“U bënë përpjekje për t’i larguar të dyshuarit. Ata nuk u përgjigjën dhe vazhduan të afroheshin ndaj forcave, të cilat hapën zjarr për të eliminuar kërcënimin,” thuhet më tej në deklaratë.

Një zëdhënës i Hamasit e quajti të shtënat “shkelje të marrëveshjes së armëpushimit”

