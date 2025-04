Kaja Kallas vjen nesër në Tiranë, shefja e Politikës së Jashtme të BE-së tur në Ballkanin Perëndimor

Përfaqësuesja e lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas ka nisur vizitën e parë që nga marrja e detyrës në Ballkanin Perëndimor.

Kryediplomatja europiane do të qëndrojë sot në Podgoricë ku do të takohet me presidentin Jakov Millatoviq dhe kryeministrin Millojko Spajiç.

Të martën Kallas vjen në Tiranë, ku do të takohet gjithashtu me Presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama me të cilin do të mbajnë edhe një konferencë për shtyp.

Kallas do të takohet edhe me ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani dhe ministrin e Mbrojtjes, Pirro Vengu me të cilët do të hapë dialogun e parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen.

Pas kësaj zyrtarja e lartë do të vizitojë edhe Bosnjën e Hercegovinën.