Ja shenjat e horoskopit që pritet të ndahen përfundimisht nga partneri

Ka një kthesë interesante në javën nga 15 deri në 21 Prill 2024, ndërsa Dielli kalon në Dem.

Pothuajse të gjitha shenjat do të përjetojnë një ndjenjë shërimi në të gjitha fushat e jetës së tyre. Megjithatë, për disa, rruga që të çon në këtë shërim është gjithashtu ajo që do t’i bëjë ata të shqyrtojnë marrëdhëniet e tyre të dashurisë, duke e ditur se kjo mund të jetë java që ata duhet t’i japin fund. Më poshtë janë shenjat e zodiakut që kanë më shumë gjasa të ndahen deri më 21 prill.

Demi

Mund të mos ketë qenë ajo që keni dashur fillimisht, por mendoni se kjo është ajo që duhet bërë për të mirën e të gjithëve. Ju nuk e toleroni më trishtimin, prandaj dëshironi një ndryshim. Përfundimi i marrëdhënies në të cilën jeni tani, ju përgatit për diçka më të mirë, ndërkohë që rrit vetëbesimin tuaj. Përqafoni atë “tani ose kurrë” dhe lëvizni drejt respektimit të plotë të asaj që jeni në të vërtetë.

Gaforrja

Sezoni i Dashit ka qenë i vështirë për ju, ndaj do të gëzoheni për nisjen e sezonit të Demit më 20 Prill. E vetmja gjë që doli nga muaji i kaluar ishte kuptueshmëria e qartë se ju dhe personi me të cilin kaloni pjesën më të madhe të kohës nuk duhet të jeni bashkë.

Gjatë javës 15 – 21 Prill 2024, kjo do të bëhet shumë e dukshme për ju dhe ndoshta ka të bëjë me praninë e Diellit në Dem që është më pozitive për ju. Tani, ju nuk jeni të lumtur në marrëdhënien tuaj dhe mendoni se nuk ia vlen të përpiqeni ta shpëtoni atë. Në këtë pikë të jetës suaj, nuk jeni i sigurt se dëshironi të luftoni për një person tjetër, veçanërisht për dikë që nuk ju intereson shumë. Pra le të jetë kështu. Lëreni të marrë fund dhe lini vend për një marrëdhënie më të bukur që do të vijë.

Shigjetari

Gjatë kësaj jave do të ndiheni aq të sigurt dhe të aftë për të qenë vetëm, saqë do të kuptoni se personi pranë jush nuk ka asgjë për t’ju ofruar. Ju nuk e njihni veten ndërsa mendoni se as partneri juaj nuk e di se kush jeni në të vërtetë.

Ju desh shumë kohë për të mësuar të largoheni nga ajo që ju lëndon dhe ky person nuk po ju ofron më asgjë pozitive. Ndërsa Dielli kalon në Demi, ju ndiheni të lehtë dhe energjik dhe arrini të vendosni paqen tuaj mbi gjithçka tjetër. Vazhdoni të zgjidhni më të mirën tuaj.