Izraeli godet kryeqytetin e Jemenit teksa lideri i Houthive po mbante fjalim! Raportohet për më shumë se 20 shpërthime

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 17:02
Bota

Izraeli godet kryeqytetin e Jemenit teksa lideri i Houthive po mbante fjalim!

Forcat izraelite kanë goditur kryeqytetin e Jemenit, Sana’a, raportoi të enjten televizioni Al Masirah, i cili kontrollohet nga grupi Houthi.

Sipas raportimeve, sulmi ndodhi pikërisht gjatë fjalimit të liderit të Houthi-ve, duke shkaktuar panik të madh në qytet.

Mediat lokale raportojnë për më shumë se 20 shpërthime në zona të ndryshme të Sana’as, duke ngritur shqetësime për shkallën e dëmeve dhe numrin e mundshëm të viktimave.

Deri më tani, Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) nuk kanë dhënë asnjë koment zyrtar lidhur me këto zhvillime.

 

 

