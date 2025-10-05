LEXO PA REKLAMA!

FOTO/ “Lufto, Lufto, Lufto”, monedha e re 1 dollarëshe ka fytyrën e Trump me grushtin lart

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 19:16
Bota

Monedha e re 1 dollarëshe do të ketë fytyrën e Trump me një grusht të ngritur dhe moton “Lufto, Lufto, Lufto”.

Kjo monedhë mund të shtypet në vitin 2026 për 250-vjetorin e pavarësisë: draftet e para të publikuara në X nga Treasurer USA Beach.

Departamenti i Thesarit i SHBA-së po shqyrton prodhimin e një monedhe prej 1 dollari me imazhin e Presidentit Trump për të përkujtuar 250-vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara vitin e ardhshëm.

Drafti i dizajnit të monedhës, i mbikëqyrur nga Thesari i SHBA-së Brandon Beach, paraqet profilin e Trump në njërën anë, ndërsa ana tjetër paraqet Trump me grusht të shtrënguar përpara një flamuri amerikan, së bashku me fjalët “LUFTO, LUFTO, LUFTO”, fjalët që manjati shqiptoi pas sulmit të dështuar në një tubim në Pensilvani.

Beach publikoi “vizatimet e para” të dizajnit në X, duke shtuar se ai “pret me padurim të ndajë më shumë së shpejti, sapo të mbarojë mbyllja penguese e qeverisë”.

Nuk ka lajme të rreme këtu. Këto drafte të para që nderojnë 250-vjetorin e Amerikës dhe @POTUS janë të vërteta.

