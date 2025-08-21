Itali/ Shqiptari humbi jetën nga katër goditje të pistoletave elektroshok nga karabinierët, ja për çfarë dyshojnë hetuesit
Trupi i Elton Banit, 41-vjeçarit që vdiq në Manesseno të Italisë të dielën e kaluar pasi u godit nga armë me elektroshok të karabinierëve, u godit katër herë nga pajisja elektrike përpara se të binte në tokë.
Kjo është ajo që zbuluan rezultatet fillestare të autopsisë, të kryera nga mjekja ligjore Isabella Caristo mbi trupin e Banit. Atë ditë, 41-vjeçari thuhet se u godit dy herë në bark dhe pastaj dy herë në shpinë, siç kërkohet nga procedura për të parandaluar arrestin kardiak.
U përdorën dy armë me elektroshok në shërbim të forcave të rendit, armë që tani janë sekuestruar dhe për të cilat është planifikuar një vlerësim teknik në orët në vijim. Ky vlerësim do të përpiqet të hedhë dritë mbi çdo mosfunksionim në të dy pajisjet, për të përcaktuar nëse ato ishin të paprekura apo të manipuluara. Hetimi do të përfshijë gjithashtu kartat e memories, një lloj kutie të zezë për armën e këtij lloji.
Prokuroria e Ghenovës ka sekuestruar tashmë dy armët dhe në orët në vijim, prokurorja Paola Calleri do të urdhërojë një hetim teknik, duke dërguar gjithashtu njoftime për dy karabinierët nën hetim dhe familjen e muratorit shqiptar.
Rezultatet e analizave toksikologjike janë ende në pritje për të përcaktuar nëse muratori shqiptar ishte nën ndikimin e ndonjë substance. Oficerët ndërhynë të dielën me kërkesë të personelit të emergjencës, të cilët ishin njoftuar nga fqinjët në lidhje me një burrë të shqetësuar dhe të pakontrolluar.