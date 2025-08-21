LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ I dënuar me burg për vjedhje, kapet në arrati 28-vjeçari në Fier

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 19:20


Një 28-vjeçar i shpallur në kërkim dhe me masë sigurie nga gjykata për vjedhje, është lokalizuar dhe plrangosur nga policia e Fierit ditën e sotme (21 gusht).

Burime zyrtare thanë se i prangosuri është Haki Xhindi, banues në Roskovec, ndaj të cilit kishte masë sigurie në mungesë “arrest me burg”.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kapën dhe ndaluan shtetasin H. Xh., 28 vjeç, banues në Roskovec, i cili ishte shpallur në kërkim, pasi Gjykata i ka caktuar masën e sigurisë "arrest në burg", për veprën penale "vjedhja", njofton policia.

Pas veprimeve paraprake, materialet i kaluan prokurorisë vendore për hetime të mëtejshme

