Një gotë lëng shege në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e bllokimit të arterieve deri në 30%

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 19:06
Një studim i botuar në “American Journal of Clinical Nutrition” zbuloi se pirja e një gote lëng shege çdo ditë mund të zvogëlojë bllokimet e arterieve deri në 30%.

Ndër përfitimet e shegës janë, aftësia e saj për të ulur presionin e gjakut dhe për të parandaluar akumulimin e yndyrave në bark, dy gjendje që mund të përfaqësojnë një faktor rreziku kardiovaskular.

Shega është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm, që ndihmon në luftimin e radikaleve të lira dhe parandalimin e plakjes qelizore.

Ajo përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës C: një shegë e vetme siguron gati 20% të kërkesës ditore të një të rrituri.

Shegët përmbajnë gjithashtu vitaminën K, vitaminën B, proteina dhe karbohidrate, fenole natyrale, kalium, vitaminën A, vitaminën E dhe acid folik, të gjitha substanca antikancerogjene.

Ky frut ka një efekt të fuqishëm antitumor duke zvogëluar radikalet e lira.

Farat dhe lëngu i shegës mund të shkatërrojnë qelizat kancerogjene dhe gjithashtu të mbrojnë nga dëmtimi nga rrezet UV, një shkak kryesor i kancerit të lëkurës.

Shega mund të konsumohet e gjallë, mundësisht me stomak bosh për të përthithur të gjitha lëndët ushqyese.

Është gjithashtu e rëndësishme të mbani mend se konsumimi i këtij fruti – si ushqimet e tjera që konsiderohen të dobishme për shëndetin – duhet të jetë pjesë e një diete më të gjerë, të ekuilibruar dhe të plotë për të sjellë dobi në trup. 

