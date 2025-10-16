LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Itali/ 22-vjecarja humbi jetën gjatë rinoplastikës, mjekët babë e bir ndalohen të ushtrojnë profesionin për 1 vit

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 17:21
Bota

Itali/ 22-vjecarja humbi jetën gjatë rinoplastikës, mjekët

Marco dhe Marco Antonio Procopio, baba e bir, të dy kirurgë estetikë do të duhet që të ulin qepenat e klinikës së tyre, pasi po përballen me akuza për vdekjen e Margaret Spada, 22-vjeçares që vdiq më 4 nëntor gjatë një procedure rinoplastike. Gjykatësi hetues ka urdhëruar që ata të ndalohen të ushtrojnë profesionin për një vit.

Ndalimi është në fuqi në Itali dhe jashtë vendit, ku Procopio-t - të përfaqësuar nga avokati Domenico Oropallo janë zhvendosur pasi u përfshinë në stuhinë gjyqësore që pasoi vdekjen e 22-vjeçares siciliane. Prokurorja Eleonora Fini kishte kërkuar arrestimin e babait dhe vetëm pezullimin e të birit.

Gjykatësi hetues vendosi që, duke pasur parasysh se kishte kaluar pothuajse një vit që nga tragjedia, masat paraprake në lidhje me kufizimin e lirisë personale nuk ishin më të zbatueshme, duke e konsideruar pezullimin të mjaftueshëm për të parandaluar tragjedi të mëtejshme. Familja e vajzës, e ndihmuar nga avokati Alessandro Vinci, po kërkon të njihet se nëse shërbimet emergjente mjekësore do ishin dhënë në kohë, shanset e mbijetesës së Margaret do të ishin rritur.

Ndoshta nga frika se aktivitetet e tyre të paautorizuara do të zbuloheshin, ndoshta duke shpresuar të anashkalonin procedurat e përcaktuara. Prokurorja Eleonora Fini kundërshtoi akuzat kundër dy të dyshuarve gjatë marrjes në pyetje para gjyqtares hetuese Daniela Caramico D’Auria, e cila pritet të vendosë mbi kërkesën për arrestimin e tyre dhe ndalimin e tyre nga ushtrimi i profesionit të mjekësisë.

Karabinierët rindërtuan kohën e vonesës fatale me një diferencë gabimi prej vetëm disa minutash. Ata filluan me një foto të bërë nga celulari në sallën e operacionit nga i dashuri i viktimës, e cila tregon Margaret tashmë pa ndjenja, dhe më pas shqyrtuan regjistrat e thirrjeve për 112 dhe 118, duke llogaritur kohën e mbërritjes dhe të operacionit.

Gjatë asaj gjysmë ore, defibrilatori nuk u përdor (kishte një të tillë, por bateritë e tij ishin të shkarkuara), dhe në vend të kësaj, u krye masazh kardiak me thithje lëngu nga mushkëritë. Sidoqoftë, përdorimi i defibrilatorit do ta kishte bërë të detyrueshëm transportin e saj në spital, duke zbuluar se çfarë kishte ndodhur.

Pjesa tjetër e akuzës bazohet në ekspertizën mjekësore, një proces që zgjati dhjetë muaj dhe përfshinte pesë specialistë të ndryshëm. Midis tyre, një patolog i cili vërtetoi se prerja në hundën e saj ishte një shenjë e qartë e një procedure kirurgjikale për të cilën institucioni nuk ishte i certifikuar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion