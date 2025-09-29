Ironia e Orban ndez tensionet me Kievin: Dronë hungarezë fluturuan mbi Ukrainë, e po pastaj?
Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orbán, ka ndezur sërish tensionet me Ukrainën, duke deklaruar se “Ukraina nuk është një shtet i pavarur” dhe duke hedhur poshtë shqetësimet e Kievit për shkelje të hapësirës ajrore nga dronë hungarezë.
Gjatë një podcasti të partisë në pushtet Fidesz, Orbán komentoi me ironi incidentin e dronëve:
“Le të themi që fluturuan disa metra brenda (në Ukrainë), e pastaj çfarë?”, duke shtuar më tej:
“Ukraina nuk është shtet sovran… nëse Perëndimi ndalon ndihmën financiare, ajo rrëzohet brenda ditës.”
Orbán: Ukraina varet nga ndihma perëndimore
Sipas Orbán, Kievi e ka humbur tashmë një të pestën e territorit nga Rusia, dhe mbijeton vetëm falë mbështetjes perëndimore. Ai shtoi se, megjithëse Hungaria dhe Ukraina kanë dallime, ato “nuk janë armiq”.
Marrëdhëniet mes dy vendeve janë përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit, sidomos pas bllokadës hungareze ndaj procesit të anëtarësimit të Ukrainës në BE dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm të Budapestit me Moskën në fushën e energjisë.
Përplasja për dronët
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, urdhëroi një hetim për dronë të dyshuar hungarezë që sipas raporteve, kanë kaluar kufirin për të spiunuar struktura industriale.
Kryediplomati hungarez, Péter Szijjártó, reagoi ashpër, duke akuzuar Zelenskyn se është i fiksuar me urrejtjen ndaj Hungarisë.
Orbán, nga ana tjetër, minimizoi incidentin, duke deklaruar se Ukraina duhet të përqendrohet tek dronët në kufijtë lindorë, aty ku po zhvillohet lufta me Rusinë.
“Nuk do ta sulmojë askush nga këtu. Disa dronë, më shumë apo më pak, nuk janë problem real për Ukrainën”, tha ai.
Luftë edhe në frontin e mediave
Përplasjet nuk ndalen vetëm te siguria. Të hënën, ministri hungarez i Shtetit, Gergely Gulyás, njoftoi se Hungaria do të ndërmarrë masa kundër mediave ukrainase, si reagim ndaj vendimit të Kievit për të bllokuar qasje në media të huaja, përfshirë disa portale proqeveritare hungareze si Origo dhe Demokrata – të akuzuara për përhapje të propagandës ruse.