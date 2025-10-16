"India do ndalojë blerjen e naftës ruse", Trump: Duhet ta bind Kinën të bëjë të njëjtën gjë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pretendon se kryeministri indian Narendra Modi ka rënë dakord të ndalojë blerjen e naftës ruse, në një kohë kur SHBA-të kërkojnë të ushtrojnë presion ekonomik mbi Kremlinin si pjesë e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Trump u tha gazetarëve se kishte marrë garanci nga Modi se India do të ndalonte furnizimet me naftën ruse brenda një periudhe të shkurtër kohore.
Duke reaguar ndaj komenteve të Trump, një zëdhënës i qeverisë indiane tha se diskutimet ishin në vazhdim me administratën amerikane, e cila kishte treguar interes në thellimin e bashkëpunimit energjetik me Indinë.
"Prioriteti ynë i vazhdueshëm është të mbrojmë interesat e konsumatorit indian në një skenar të paqëndrueshëm të energjisë. Politikat tona të importit udhëhiqen tërësisht nga ky objektiv", tha zëdhënësi.
Nafta dhe gazi janë eksportet më të mëdha të Rusisë, dhe klientët më të mëdhenj të Moskës përfshijnë Kinën, Indinë dhe Turqinë.
"Tani duhet ta bind Kinën të bëjë të njëjtën gjë", tha Trump në Zyrën Ovale të mërkurën, si pjesë e shtytjes më të gjerë të administratës së tij për të ndërprerë financimin e energjisë për Moskën.
Administrata Trump po i bën presion gjithashtu Japonisë që të ndalojë importimin e naftës dhe gazit nga Rusia, dhe Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent tha se ia komunikoi këtë qëndrim Ministrit japonez të Financave, Katsunobu Kato.