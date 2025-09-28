Incident në TKOB, rrëzohet në skenë sopranoja Eva Golemi, largohet nga shfaqja me ambulancë
Një episod i papritur ka ndodhur mbrëmjen e premierës së operës “Traviata” në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, por për fatin e mirë pa pasoja në jetë njerëzish.
Premiera "Traviata" me personazhe kryesore Eva Golemi dhe tenorin italian, Alfredo shkoi më së miri deri në aktin e tretë.
Interpretimi fantastik i bëri të gjithë të pranishmit për vete deri në momentin kur ndodhi incidenti. Në skenën kur personazhi Violeta ndërron jetë duke rënë në krahët e Alfredos, tenori italian i veshur me rolin e këtij te fundit, harroi ta priste Evën.
Për shkak të rënies, Teatri i Operas ka thirrur ambulancën që të shmangë dëmtime fizike të mëtejshme të mundshme të Golemit e cila është dërguar në spital për kontrolle të mëtejshme.
Pas vizitave, sopranoja rezulton të mos ketë dëme serioze. Mjekët i kanë rekomanduar Eva Golemit 10 ditë shkëputje nga skena për të mos krijuarë sforcim.
Për këtë arsye Golemi nuk do jetë në skenë për rolin në vijim të netëve rë shfaqjes së premierës.