Aksident në Qukës-Golic, drejtuesi braktis mjetin, 3 të plagosur

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 14:10
Aksident në Qukës-Golic, drejtuesi braktis mjetin, 3 të plagosur

Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Qukës-Golic, ku për pasojë janë plagosur 3 persona.

Policia ka nisur procedimin penal nda dy drejtuesve të mjetit 34-vjeçarin F.K dhe 37-vjeçarit L.Ç.


Sipas burimeve, 37-vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes pas aksidentit dhe më pas është paraqitur në komisariat.

 

Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti. Tre të plagosurit janë nën kujdesin shëndetësor, jashtë rrezikut për jetën.

 

