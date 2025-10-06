Aksident në Qukës-Golic, drejtuesi braktis mjetin, 3 të plagosur
Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 14:10
Aktualitet
Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Qukës-Golic, ku për pasojë janë plagosur 3 persona.
Policia ka nisur procedimin penal nda dy drejtuesve të mjetit 34-vjeçarin F.K dhe 37-vjeçarit L.Ç.
Sipas burimeve, 37-vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes pas aksidentit dhe më pas është paraqitur në komisariat.
Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti. Tre të plagosurit janë nën kujdesin shëndetësor, jashtë rrezikut për jetën.