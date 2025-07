“Sulmi mbi Iran, një nga më të suksesshmit në histori”/ Trump: Sjell kaos, nuk e duam ndryshimin e...

Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër ndaj raportimeve që vënë në dyshim efektivitetin e sulmeve ajrore amerikane ndaj objekteve bërthamore të Iranit, duke i cilësuar ato si “një nga operacionet më të suksesshme ushtarake në histori”.

Gjatë një deklarate për gazetarët në avionin presidencial, Trump tha se tre centralet bërthamore të Iranit – Fordo, Natanz dhe Isfahan u “goditën në mënyrë perfekte dhe u shkatërruan plotësisht”. Ai hodhi poshtë raportet që sugjeronin dëme të kufizuara dhe theksoi se çdo gjë kishte shkuar sipas planit.

Presidenti kritikoi median amerikane, duke e quajtur mbulimin e saj “të pahijshëm” dhe të motivuar politikisht. Në një postim në rrjetet sociale, ai akuzoi disa media se po përpiqen të “poshtërojnë një nga operacionet më të suksesshme ndonjëherë” për qëllime anti-Trump.

Pavarësisht retorikës së ashpër ndaj Iranit, Trump theksoi se nuk mbështet një ndryshim regjimi në Teheran. “Ndryshimi i regjimit sjell kaos dhe ne nuk duam aq shumë kaos”, tha ai, duke shtuar se shpreson që situata të qetësohet sa më shpejt.

Në mënyrë befasuese, Trump zbuloi se kishte marrë një telefonatë nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili i kishte ofruar ndihmë për menaxhimin e krizës me Iranin. “I thashë: ‘Jo, nuk kam nevojë për ndihmë me Iranin. Kam nevojë për ndihmë me ty’”, tha Trump, pa dhënë më shumë detaje.

Deklaratat e tij vijnë në një moment kritik për rajonin, me tensione të rritura mes SHBA-së dhe Iranit dhe përplasje të ashpra në arenën mediatike mbi ndikimin real të goditjeve ajrore amerikane