Tërmeti i fuqishëm godet Indonezinë, mbeten dhjetëra të lënduar

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 09:10
Bota

Një tërmet me magnitudë 6.0 ka goditur mëngjesin e sotëm rajonin Poso në Sulawesin qendror të Indonezisë, duke shkaktuar dhjetëra të lënduar.

Sipas autoriteteve, 29 persona janë raportuar të plagosur, mes tyre dy në gjendje kritike. Tërmeti u regjistrua në një thellësi prej 10 kilometrash dhe u ndje gjerësisht edhe në zonat përreth.

Deri më tani nuk ka raportime për viktima, ndërsa Agjencia e Meteorologjisë, Klimatologjisë dhe Gjeofizikës e Indonezisë (BMKG) njoftoi se nuk ka rrezik për cunami.

Indonezia ndodhet në të ashtuquajturën “Unaza e Zjarrit të Paqësorit”, një zonë shumë aktive sizmike, ku pllakat tektonike përplasen shpesh duke shkaktuar tërmete të fuqishme.

