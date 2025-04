Sulmi ajror izraelit, shkatërrohet shkolla në Gaza, vriten 27 persona

Të paktën 27 palestinezë kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur pas një sulmi ajror izraelit që goditi një shkollë në Gazën veriore, e cila po shërbente si strehë për familjet e zhvendosura.

Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi raportoi se shkolla Dar al-Arqam, në rrethin verilindor të Tuffah në qytetin e Gazës, u godit nga forcat izraelite.

Në mesin e viktimave janë fëmijë dhe gra, ndërsa një grua shtatzënë me binjakë, së bashku me familjen e saj, janë zhdukur pas sulmit. Spitalet lokale kanë pranuar të mbijetuarit me lëndime të rënda, duke përfshirë fëmijë të dërguar me urgjencë për trajtim.



Forcat izraelite, nga ana e tyre, kanë deklaruar se ata kanë goditur një qendër komandimi të Hamasit, duke pretenduar se objekti ishte përdorur nga grupi militant për të planifikuar sulme kundër Izraelit. Ushtria izraelite ka insistuar se është munduar të minimizojë dëmet ndaj civilëve, megjithatë, goditja ka shkaktuar një numër të madh viktimash, duke përfshirë të pafajshëm.

Ky sulm vjen në një periudhë kur Izraeli ka intensifikuar ofensivën e tij ajrore dhe tokësore në Gaza, duke prekur edhe zonat më të populluara dhe duke shkaktuar një rritje të viktimave civile. Pas sulmeve ajrore të fundit, është raportuar se 97 palestinezë të tjerë humbën jetën në 24 orët e mëparshme.

Në një zhvillim tjetër, ushtria izraelite ka urdhëruar evakuimin e banorëve nga disa zona të Gazës, përfshirë Shejaiya, duke paralajmëruar se po kryhen operacione për “shkatërrimin e infrastrukturës terroriste” të Hamasit. Ky njoftim ka shkaktuar një fluks të ri refugjatësh, me rreth 100,000 palestinezë që kanë lënë shtëpitë e tyre.

Ndërkohë, Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij pas dështimit të negociatave për një armëpushim të ri, ndërsa Hamas ka refuzuar ofertën për një armëpushim të udhëhequr nga SHBA-ja, duke kërkuar një propozim të veçantë nga Katar dhe Egjipti.

Ndërkohë, ndërsa sulmet vazhdojnë, dhimbja dhe humbjet janë përjetuar nga mijëra palestinezë që vazhdojnë të mbesin nën sulme intensive dhe kushte jetese të vështira në Gaza.