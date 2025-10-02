LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tërmeti 5 ballë në Detin Marmara/ Të paktën 17 persona në Stamboll mbetën të plagosur

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 16:21
Bota

Tërmeti 5 ballë në Detin Marmara/ Të paktën 17 persona

Tërmeti prej 5 ballësh të shkallës Rihter që tronditi Detin e Marmarasë mesditën e sotme u ndje fuqishëm edhe në Stamboll, ku la të plagosur të paktën 17 persona.

Sipas guvernatorit të Stambollit, Davut Gul, 17 personat mbetën të plagosur vetëm për shkak të panikut.

“Nuk është raportuar ndonjë dëmtim, që prej 1 ore e gjysmë, dhe 17 persona janë lënduar nga paniku”, deklaroi Gul për mediat.

Sipas të dhënave nga Faqja Zyrtare e Drejtorisë për Menaxhimin e Katastrofave dhe Emergjencave (AFAD), tërmeti ishte me magnitudë 5 Rihter, me epiqendër në Detin e Marmarasë dhe me një thellësi fokale prej 6,71 kilometrash.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion