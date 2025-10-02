LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zemra e Saimir Sulës dërgohet në Belgjikë për ADN pas 5 vitesh, e motra: Mund të falsifikojnë rezultatet

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 16:14
Aktualitet

Zemra e Saimir Sulës dërgohet në Belgjikë për ADN pas 5

Pas pesë vitesh pritjeje, autoritetet shqiptare kanë dërguar në një laborator privat në Belgjikë organin e zemrës që dyshohet se i përket Saimir Sulës, 31-vjeçarit që humbi jetën gjatë pandemisë së COVID-19 në një spital në Barcelonë. Për këtë proces drejt Brukselit kanë udhëtuar prokurorja e çështjes, një përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë dhe motra e të ndjerit, Majlinda Sula, e cila ka këmbëngulur vazhdimisht për zbardhjen e së vërtetës.

Majlinda Sula ka kërkuar që analiza e ADN-së të kryhet në mënyrë të pavarur, duke shprehur mosbesim ndaj institucioneve shqiptare. Sipas saj, vëllai nuk ka vdekur për shkaqe natyrore, por si pasojë e dhunës së ushtruar ndaj tij në spital.
“Kam të drejtën të di nëse kjo zemër është e vëllait tim apo jo,” deklaroi ajo për mediat.

Saimir Sula ndërroi jetë më 9 maj 2020 në Spitalin del Mar të Barcelonës. Ai ishte paraqitur me temperaturë dhe u testua për COVID-19, me rezultat negativ. Të nesërmen, kur kishte tentuar të largohej nga spitali, pati një krizë ankthi. Mjekët e lidhën gjendjen me skizofreninë e diagnostikuar më herët dhe i administruan antipsikotikë, por situata nuk u përmirësua. Pak më vonë, i riu pësoi arrest respirator dhe ndërroi jetë.

Familja nisi një betejë disa vjeçare për të sqaruar shkaqet e vdekjes. Kur trupi i Saimirit u riatdhesua në Shqipëri, familjarët zbuluan se i mungonte zemra. Vetëm më 27 maj 2021 iu dorëzua një raport histopatologjik, por datat dhe të dhënat e tij nuk përputheshin. Kjo shtoi edhe më shumë dyshimet e familjes, e cila vazhdon kërkimin për të zbuluar të vërtetën.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion