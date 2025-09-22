"Hamas" kërkesë të papritur Donald Trump! Zbardhet LETRA që i është dërguar presidentit amerikan
Grupi “Hamas” i ka shkruar një letër Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, duke i kërkuar drejtpërdrejt atij të garantojë një armëpushim 60-ditor në Gaza, në këmbim të lirimit të gjysmës së pengjeve që mbahen atje.
Kjo u raportua ekskluzivisht nga “Fox News”, duke cituar një zyrtar të lartë të administratës amerikane dhe një burim të përfshirë në negociata.
Letra është aktualisht në duart e Katarit, që pritet t’ia dorëzojë udhëheqësit të Shtëpisë së Bardhë më vonë këtë javë.
Doha zyrtare ka pezulluar përpjekjet e ndërmjetësimit për të arritur një marrëveshje për një armëpushim në Rripin e Gazës dhe lirimin e 48 pengjeve, të kapur që nga sulmi i Izraelit ndaj udhëheqjes së “Hamasit” në kryeqytetin e Katarit dy javë më parë.