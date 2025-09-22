LEXO PA REKLAMA!

Plagoset me armë 37 vjecari në Vlorë, policia nis hetimet: U gjet në banesë

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 15:47
Aktualitet
Nje person eshte plagosur me arme ne banesen e tij ne Vlore.

Vlorë/Informacion paraprak

Sot, në spitalin e Vlorës ka mbërritur për ndihmë mjekësore, i dyshuar i plagosur me armë zjarri në pjesën e kembës, në rrethana ende të paqarta, shtetasi S. M., 37 vjeç, banues në Selenicë.

Aktualisht, 37-vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e plotë ligjor të saj.

