Plagoset me armë 37 vjecari në Vlorë, policia nis hetimet: U gjet në banesë
Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 15:47
Aktualitet
Nje person eshte plagosur me arme ne banesen e tij ne Vlore.
Vlorë/Informacion paraprak
Sot, në spitalin e Vlorës ka mbërritur për ndihmë mjekësore, i dyshuar i plagosur me armë zjarri në pjesën e kembës, në rrethana ende të paqarta, shtetasi S. M., 37 vjeç, banues në Selenicë.
Aktualisht, 37-vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e plotë ligjor të saj.