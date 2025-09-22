Opozita nuk dorëzon emrat e kryetarëve dhe anëtarëve të saj në komisionet parlamentare
Opozita në Konferencën e Kryetarëve preferoi të mos çojë emrat e kryetarëve të komisioneve parlamentare dhe anëtarëve të saj edhe pse i ka zgjedhur në mbledhjet e fundit të grupit te PD.
Mbajtja pezull e emrave argumentohet nga opozita me pakënaqësinë ndaj kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, për mënyrën si e drejtoi seancën e fundit të votimit të kabinetit Rama katërt.
Betejën e opozitës në konferencën e kryetarëve e udhëhoqi nënkryetari demokrat i parlamentit Agron Gjekmarkaj në mungesë të Gazment Bardhit i përjashtuar me 10 ditë nga punimet e kuvendit.
“Dy seancat e para të parlamentit të Shqipërisë ishin një përpjekje e suksesshme për të asgjësuar parlamentarizmin në Shqipëri ku vetë zoti Peleshi u paraqit si një krye atentator i parlamentarizmit duke provokuar e mohuar çdo të drejtë të opozitës. Në seancën e parë destrukturuan rregulloren e kuvendit, zhbënë komisionet i hoqën komisionin e integrimit opozitës zvogëluan hapësirat për opozitën”-u shpreh Gjekmarkaj.
Por kur PD do ti çojë emtat e anëtarëve të saj në komisionet parlamentare?
“Hap pas hapi. Ne do ti drejtohemi kushtetueses do të vendosemi dhe do tju komunikojmë. Ne nuk kemi marrë një vendim. Momentin që organet e PD do të kenë një vendim të qartë e të prerë ju do të jeni të parët që do ta merrni vesh”-thotë Gjekmarkaj.
Taulant Balla kryetar i grupit parlamentar të PS i bëri ftesë opozitës për pjesëmarrje në komisione dhe tregoi procedurën se çfarë ndodh, nëse opozita nuk do të çojë emrat.
“Në aspektin procedural komisioni konsiderohet i konstituar kur shumica është prezent. Edhe në rastet ku drejtimin e ka opozita, mbledhja mund të iniciohet me 1/4 të firmave të anëtareve, shpresoj që opozita të sjellë sa më shpejt. Nuk e di se përse nuk ishte kryetari grupit të PD. Ai është dënuar nga pjesëmarrja në komisione por jo mbledhjet e konferencës së kryetarëve”-u shpreh Balla.
Ndërkohë Taulant Balla pati këtë përgjigje për opozitën e cila kërkon të çojë përpara shkarkimin e Niko Peleshit.
“Kryetari zbaton vetëm rregulloren, nuk ka bërë asnjë shkelje. Kërkesa juaj është e pabazuar”.
Parashikohet që seanca plenare e të mërkurës në parlament t’i dedikohet miratimit të kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve parlamentare.